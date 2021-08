De onderzoeksrechter die maandag aangesteld werd om het onderzoek te leiden naar de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse, heeft zich teruggetrokken uit het dossier. Hij haalt 'persoonlijke redenen' aan.

De justitiewereld op het Caribische eiland is niet verbaasd dat de onderzoeksrechter er nu al de brui aan geeft. Er wordt verwezen naar de veiligheidsrisico's die aan een dergelijke missie vasthangen. 'Hij heeft nog altijd dezelfde wagen, hij heeft geen andere veiligheidsagenten ter beschikking gekregen', aldus Jean Wilner Morin, voorzitter van de nationale vereniging van Haïtiaanse magistraten.

Jovenel Moïse werd op 7 juli omgebracht door een gewapend commando. De Haïtiaanse politie heeft 44 arrestaties verricht, maar het blijft onduidelijk wie achter de moord zit. Haïti is al jaren in de greep van het geweld van gewapende groeperingen.

Volgens Wilner Morin is het essentieel dat een magistraat de nodige middelen krijgt om een dergelijk dossier aan te pakken. Dat niet doen, staat gelijk met het dossier blokkeren, luidt het. 'Als de rechtbank waar het bureau van de magistraat zich bevindt, niet beveiligd is en er stukken kunnen gestolen worden, is dat het dossier blokkeren.'

