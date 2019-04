Bij de krachtige aardbeving op het Filipijnse eiland Luzon zijn maandag minstens zes mensen omgekomen en vijtig anderen gewond geraakt. Dat melden de plaatselijke autoriteiten.

De beving met een kracht van 6,1 deed zich voor om 17.11 uur lokale tijd, aldus het Filipijns centrum voor vulkanologie en seismologie. Het Amerikaanse geologische instituut USGS had het eerder over een magnitude van 6,3. Het epicentrum bevond zich in de stad Castillejos, maar de beving was voelbaar tot in de hoofdstad Manila. Daar gingen tal van gebouwen aan het beven. Vele mensen renden in paniek de straat op. De schokken waren ook te voelen in de nabijgelegen provincies Pampanga, Bulacan en Cavite. In Manila werd het openbaar vervoer een tijdlang stilgelegd.

Door de beving zijn verschillende gebouwen neergestort, en op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen. In de provincie Pampanga, ten noorden van Manila, kwamen een meisje en haar grootmoeder om het leven toen ze onder een muur van hun woning terechtkwamen, aldus de gouverneur van de provincie. Twee anderen kwamen om toen een gebouw van vier verdiepingen neerstortte, terwijl nog twee andere personen verpletterd werden in hun woning. Twintig mensen raakten gewond in hun woningen, dertig anderen werden onder het puin van neergestorte gebouwen gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht.

De Filipijnen, die gelegen zijn op de 'Pacifische Vuurring' worden wel vaker geteisterd door aardbevingen. De archipel kende in 1976 de meest dodelijke beving sinds het begin van de metingen. Volgens sommige ramingen kwamen toen 8.000 mensen om. In oktober 2013 kwamen bij een beving van 7,1 op de schaal van Richter nog 220 mensen om het leven.