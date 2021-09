Minstens 41 mensen zijn om het leven gekomen en acht mensen raakten ernstig gewond nadat een brand losbrak in een gevangenis nabij de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Dat heeft de politie gemeld, die massaal ter plaatse kwam.

'Eenenveertig mensen zijn dood teruggevonden', zo verklaarde woordvoerder Yusri Yunus van de politie. Volgens de zegsman is het vuur inmiddels onder controle. De brand brak in de vroege uurtjes van woensdag uit in de gevangenis van Tangerang, gelegen op zo'n 20 kilometer van Jakarta. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Behalve doden en zwaargewonden zijn er ook 72 lichter gewonden, volgens de zegsman.

Dat heeft de politie gemeld, die massaal ter plaatse kwam.'Eenenveertig mensen zijn dood teruggevonden', zo verklaarde woordvoerder Yusri Yunus van de politie. Volgens de zegsman is het vuur inmiddels onder controle. De brand brak in de vroege uurtjes van woensdag uit in de gevangenis van Tangerang, gelegen op zo'n 20 kilometer van Jakarta. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.Behalve doden en zwaargewonden zijn er ook 72 lichter gewonden, volgens de zegsman.