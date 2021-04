Nu vijf maanden na de start van het conflict in Tigray er steeds meer getuigenissen opduiken over extreem geweld, versterkt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) de middelen voor het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) met vier miljoen euro, specifiek gericht op de opvang en bescherming van slachtoffers.

Volgens de VN hebben momenteel ongeveer 4,5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig in Tigray. Eén miljoen mensen zijn op de vlucht en vooral in meer landelijke gebieden blijft de toegang van humanitaire hulp (voedsel, gezondheid, schoon water, ...) moeilijk.

Daarnaast komen steeds meer verschrikkelijke berichten binnen over moord, seksueel geweld en plunderen van voedselbronnen. In die context maakt minister Kitir vier miljoen euro vrij voor een project van het Internationale Comite van het Rode Kruis dat inzet op de bescherming van de getroffen bevolking. Speciale aandacht gaat naar slachtoffers van seksueel geweld.



'België toonde zich al langer bezorgd over de situatie in Tigray. Via dit project wil ik ook effectief actie ondernemen,' legt Kitir uit. 'Het Internationale Rode Kruiscomité was één van de eerste actoren ter plaatse om humanitaire hulp te voorzien en doet belangrijke inspanningen om ook hulp te kunnen voorzien in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn. Zij zijn cruciaal voor de opvang en bescherming van de slachtoffers. Ik denk daarbij vooral aan de opvang en bescherming van vrouwelijke slachtoffers in de regio'.

Daarnaast levert België ook humanitaire steun via flexibele fondsen. De minister pleit verder ook voor een onafhankelijk onderzoek naar de gepleegde misdaden in Tigray. (Belga)

