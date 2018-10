Merkel roept Europese lidstaten op om gemeenschappelijke strategieën te ontwikkelen

Als Duitsland een rol van betekenis wil blijven spelen op het wereldtoneel, zal dat volgens Merkel enkel lukken samen met Europa. 'De anderen liggen niet te slapen', stelde ze. Concreet wil Merkel dat Europa met gezamenlijke strategieën voor buitenlands beleid en veiligheid komt. In eigen land kampt Merkel ondertussen met tegenvallende peilingen in de aanloop naar de verkiezingen van volgende week in Beieren.

Merkels zusterpartij CSU zou op 33 procent uitkomen. Op vijf jaar na heeft de partij sinds 1962 altijd een absolute meerderheid gehad in het deelstaatparlement. De bondskanselier wil dat haar partij desondanks in het midden van het politieke spectrum blijft. 'We zijn een volkspartij van het midden, met drie roots: conservatief, christelijk-sociaal en liberaal', stelde ze.