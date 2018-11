Macron aan Trump: 'Europa moet meer bijdragen voor NAVO'

Dat zei Macron net voor het gesprek dat beide staatshoofden vanochtend hadden in het Elysée in Parijs.

'Ik ga met president Trump ook praten over de voorstellen rond de Europese strategische capaciteiten en over een Europa dat een deel van de kosten bij de NAVO op zich kan ' klonk het.

'Ik apprecieer het dat u over een verdeling van de kosten spreekt. U kent ons standpunt daarover', zo repliceerde Trump.

Trump is vanochtend op het aangekomen voor zijn ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Trump brengt dit weekend een bezoek aan Parijs voor de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog maar hij voerde vandaag eerst bilaterale gesprekken met de Franse president.

Beide mannen lieten zich gewillig fotograferen met de duimen omhoog maar enkele uren eerder, toen Trump net geland was in Parijs, haalde hij op Twitter uit naar zijn gastheer. Diens voorstel om een eigen Europees leger op te richten, noemde Trump op Twitter 'zeer beledigend'. Hij riep de Europeanen op om liever hun bijdrage voor de NAVO te betalen. Die instelling wordt nu vooral door de VS gesubsidieerd, aldus de Amerikaanse president.

Rond de middag kwam ook Trumps vrouw Melania aan op het Elysée. Zij werd ontvangen door Brigitte Macron. De twee echtparen zullen later samen lunchen.