Lavrov beschuldigt het Westen van ongekende ‘russofobie’

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft zaterdag de “ongekende en groteske ‘russofobie'” van het Westen aan de kaak gesteld. Hij deed dat tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

‘Ze aarzelen niet om te verklaren dat ze niet alleen van plan zijn ons land een militaire nederlaag toe te brengen, maar ook om Rusland te vernietigen’, aldus Lavrov, spottend met veroordelingen van de “referenda” over de annexatie die aan de gang zijn in verschillende door Rusland gecontroleerde regio’s van Oekraïne. ‘Door zichzelf als overwinnaar in de Koude Oorlog te verklaren, heeft Washington zich bijna opgeworpen als Gods gezant op aarde, zonder enige plicht, maar met het heilige recht om ongestraft overal en altijd op te treden’, aldus de buitenlandminister.

Hij onderstreepte ook dat de Amerikanen proberen ‘van de hele wereld hun achtertuin te maken’. Lavrov verdedigde ook de referenda over annexatie die deze dagen plaatsvinden en benadrukte dat ‘het Westen momenteel wel een beroerte zal hebben’.