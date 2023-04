Kremlin houdt vast aan presidentsverkiezingen in 2024

Het Kremlin is nog altijd van plan om, ondanks de invasie in Oekraïne, begin 2024 presidentsverkiezingen te houden. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov maandag gezegd, bericht persbureau Interfax. In februari al had zittend president Vladimir Poetin aangegeven dat hij vasthoudt aan de verkiezingen, waarbij hij naar alle verwachtingen kandidaat is.

In de Russische samenleving werd de voorbije weken al gespeculeerd over uitstel en zelfs afstel, ook vanwege uitspraken van hooggeplaatste ambtenaren. Zo beschuldigde Ella Pamfilova, voorzitter van de kiescommissie, maandag het westen er nog van de verkiezingen te saboteren. “Westerse landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, geven daar enorme bedragen aan uit”, meent Pamfilova.

De Kremlinwoordvoerder bevestigde de uitlatingen van Pamfilova, maar hij is er toch van overtuigd dat de stembusgang zal doorgaan. Hij verwacht dat de druk vanwege de, in Russische terminologie, “speciale militaire operatie” nog verder zal oplopen. Een grondwetshervorming in 2021 zorgde ervoor dat de vorige termijnen van president Vladimir Poetin niet meer van belang zijn.

Daardoor kan de 71-jarige zich in 2024 nog eens kandidaat stellen, en ook in 2030 kan hij nog eens presidentskandidaat zijn. Poetins kandidatuur is nog niet officieel aangekondigd, maar begin dit jaar schreef de krant Kommersant wel dat de voorbereidingen begonnen waren. Zijn woordvoerder ontkende dat later.