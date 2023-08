Kloof tussen DeSantis en Trump groeit: grootste geldschieter stelt ultimatum

Eind vorig jaar was Ron DeSantis de presidentiële hoop van vele Republikeinen. De voorbije maanden werd hij hun wanhoop: misnoegde geldschieters, een duik in de peilingen, ontslagen om de financiële putten te dichten. Met personeelswissels en inhoudelijke bijsturingen wil DeSantis een ommekeer realiseren.

In november 2022, nadat hij voor de tweede keer tot gouverneur van Florida was verkozen, stonden geldschieters te springen om een presidentskandidatuur van DeSantis te financieren. In een tegenvallend Republikeins verkiezingsseizoen had hij zijn Democratische tegenstander met bijna 20 procent verschil verslagen. DeSantis was volgens peilingen in staat om Trump bij te benen, en wie weet te verslaan in Republikeinse voorverkiezingen.

Het ijzer leek heet, maar DeSantis moest wachten. Hij kon niet de dag na zijn gouverneursverkiezing al aankondigen dat hij een andere baan ambieerde. Hij wilde wachten tot de parlementssessie van de staat voltooid was. Hij liet het ijzer afkoelen.

En toen hij dan eindelijk zijn kandidatuur stelde, liep het meteen fout. De officiële aankondiging op het toenmalige Twitter liep door technische problemen in het honderd. Vervolgens bleek DeSantis niet aan te slaan in persoonlijke contacten met kiezers en was zijn programma – rechts van Trump – niet meteen een voltreffer. Volgens een peiling van The New York Times is de Republikeinse kiezer veel minder anti-woke dan DeSantis, en vindt een meerderheid van die kiezers dat een politicus bedrijven de les niet moet spellen, zoals DeSantis nochtans doet.

De gouverneur van Florida nam een catastrofale duik in polls. Van een quasi gelijke van Trump in november 2022 zakte hij naar een verre tweede plaats, op ruim 30 procent van The Donald. In enkele staten dreigde hij zelfs zijn tweede plaats kwijt te spelen.

Het werd erger. Met zijn campagne investeerde DeSantis in een indrukwekkend netwerk van medewerkers. Na twee maanden moest ruim een derde van het personeel ontslagen worden door te hoog oplopende kosten: er gaat veel meer geld buiten dan er binnenkomt. De campagne moest de buikriem aanhalen.

‘Extremisme zal je niet doen verkiezen’

De ooit gretige geldschieters wezen eerst voorzichtig op problemen met de erg rechtse boodschap van de gouverneur. Vervolgens zochten enkelen van hen toenadering tot een alternatieve kandidaat, senator Tim Scott uit South Carolina.

De onvrede werd eind vorige week nog een stuk explicieter.

Een van de grootste geldschieters, ondernemer Robert Bigelow (79), die in maart dit jaar 20 miljoen dollar in de campagne van DeSantis had gestopt, verklaarde aan persagentschap Reuters dat hij niet langer financieel zal bijdragen tenzij er twee voorwaarden zijn vervuld: DeSantis moet nieuwe geldschieters aantrekken én hij moet gematigder worden in zijn standpunten. Vooraleer hij met Reuters praatte, had Bigelow dat naar eigen zeggen ook al duidelijk gemaakt aan de verantwoordelijken van DeSantis’ campagne.

Zijn eerste eis is nodig omdat ‘te veel geldschieters nog een afwachtende houding aannemen’. DeSantis moet ze overtuigen om bij te dragen, aldus Bigelow. En wat de standpunten betreft: als DeSantis president wil worden, ‘moet hij de gematigde kiezers bereiken. Hij zal verliezen als hij dat niet doet. Extremisme zal je niet helpen om verkozen te worden’.

Meer specifiek toonde Bigelow zijn onvrede met de wet in Florida die het recht op abortus beperkt tot de zesde week van de zwangerschap. DeSantis ondertekende die wet pas nadat Bigelow zijn 20 miljoen dollar aan het Super PAC van de campagne had overgemaakt. Bigelow had ook kunnen verwijzen naar de manier waarop de scholen in Florida voortaan ‘de goede kanten van slavernij’ moeten onderrichten. Of naar de alomtegenwoordige boekverboden in schoolbibliotheken van de staat.

Bijgespijkerde DeSantis

Robert Bigelow, die zijn bedrijven voor een deel heeft verkocht, investeert graag en veel, onder meer in onderzoek naar ‘wetenschappelijke randfenomenen’ zoals leven na de dood en het paranormale.

Kort nadat hij zijn interview gaf, begon er meer te bewegen in de DeSantis-campagne. De campagneleidster, die verantwoordelijk werd gesteld voor de collosale, vroege uitgaven, werd vervangen.

DeSantis probeert nu volop interviews te geven aan klassieke media, die hij eerder meed, en hij organiseert bescheiden evenementen in plaats van duurdere, grotere evenementen met tegenvallende opkomst. Hij loopt partijbarbecues plat in staten met vroege voorverkiezingen.

Ron DeSantis tijdens een politieke barcecue in New Hampshire. © Reuters

Hij trekt harder van leer tegen Donald Trump. In een interview met een tv-station in New Hampshire zei hij dat Trump in 2024 campagne voert met zaken die hij in 2016 beloofde maar niet realiseerde, zoals het wegwerken van de nationale schuld. De werkelijkheid is, aldus DeSantis: ‘Hij voegde 8000 miljard dollar aan de schuld toe’. ‘Hij zei dat hij Mexico zou laten betalen voor een grensmuur. Zien jullie een beveiligde grens? Ik zie een eindeloze stroom van mensen die het land inkomen.’ Hij zou Hillary Clinton opsluiten en belooft nu een speciaal aanklager voor Joe Biden. ‘Twee weken na de verkiezingen is hij het vergeten’.

In een ander interview stelde DeSantis dat Trump ‘natuurlijk’ de presidentsverkiezingen van 2020 heeft verloren.

DeSantis nam ook de scheldpartijen van Trump op de korrel: ‘Die beledigingen zijn zo nep en puberaal. Dat is niet de manier waarop een president van de VS zich hoort te gedragen’.

Het is een andere, meer combattieve toon.

Hij voert ook vaker zijn drie jonge kinderen op, in levende lijve, of als referentiepunt. Hij gebruikt hen in meetings als de reden waarom hij zo hamert op wat in scholen wel of niet onderricht mag worden inzake ras, seks en geslacht. De kinderen moeten volgens online nieuwssite Politico ook zijn relatieve jeugdigheid in de verf zetten (hij is 44), en dan vooral het verschil in leeftijd met Trump (77) en Biden (80).

Of de bijgestuurde aanpak DeSantis nieuw leven geeft in de peilingen en verse financiers oplevert, valt af te wachten. Maar zijn felheid inzake Trump kan vuurwerk opleveren tijdens het Republikeinse kandidatendebat van 23 augustus. Als Trump opdaagt tenminste, want daarover laat de gewezen president grote twijfel bestaan.