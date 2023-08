Ron DeSantis: ‘Natuurlijk heeft Trump presidentsverkiezingen verloren’

De Republikein Ron DeSantis heeft voor het eerst openlijk gezegd dat zijn rivaal Donald Trump de verkiezingen van 2020 heeft verloren. DeSantis, die president wil worden, hintte er al eerder op dat hij niet meeging in de ongefundeerde beweringen van Trump over fraude bij die verkiezingen, maar sprak zich nog niet eerder zo duidelijk uit als nu. ‘Natuurlijk heeft hij verloren’, zegt de gouverneur van Florida tegen NBC News. ‘Joe Biden is de president.’

Trump stelt al jaren zonder bewijs dat het presidentschap hem is ontnomen door fraude. In 2024 wil hij opnieuw proberen president te worden, maar ook DeSantis heeft zich kandidaat gesteld. Sindsdien halen de twee partijgenoten vaak hard naar elkaar uit. Een woordvoerder van Trump zegt tegen NBC in een reactie op het interview dat DeSantis ‘moet stoppen de grootste cheerleader van Joe Biden te zijn’.

DeSantis stelt dat er wel problemen waren bij de verkiezingen in 2020, zoals bijvoorbeeld bij het stemmen per post. Maar Trump zou zijn nederlaag aan zichzelf te danken hebben door zijn beleid als president. Trump staat in de peilingen momenteel ver voor op DeSantis en de andere Republikeinse presidentskandidaten.