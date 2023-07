Dé uitdager van Trump? Campagne van presidentskandidaat Ron DeSantis neemt een sputterende start

Ron DeSantis had zich opgeworpen als dé uitdager van Donald Trump binnen de Republikeinse Partij. Maar sinds hij in mei zijn presidentskandidatuur aankondigde, neemt de gouverneur van Florida een duik in de peilingen. Zelfs zijn medestanders oordelen dat het een ‘heel karwei’ wordt om Trump bij te benen.

DeSantis werd door leden van het Republikeins establishment bejubeld als ‘Trump zonder de bagage’, of ‘Trump met een brein’. Hij boekte in 2022 een klinkende herverkiezingsoverwinning als gouverneur van Florida. In wat tot voor kort een strijdstaat was, versloeg hij zijn weliswaar zwakke Democratische tegenstander met bijna 20 procent voorsprong. Dat viel des te meer op omdat het in 2022 een zeldzaam succes voor Republikeinen was. Vroege peilingen toonden dat de kansen van DeSantis in een duel met Democraat Joe Biden beter lager dan die van Donald Trump.

De geldschieters stonden in de rij om een presidentscampagne voor DeSantis te financieren. Hij publiceerde een boek waarin hij zijn bescheiden afkomst, zijn militaire carrière en zijn plannen om de VS om te vormen tot een anti-woke Groot-Florida in de verf zetten. Het boek werd geen bestseller.

Het begin van de campagne was lastig. DeSantis, die zoals Trump graag scheldt op ‘traditionele media’ besloot de aankondiging te reserveren voor Elon Musk en Twitter. Maar Twitter kende technische problemen, en DeSantis las uiteindelijk een tekst voor. Daarbij viel meteen op dat hij geen natuurlijke boodschapper is, eerder een houten klaas.

Sinds zijn aankondiging is hij vreemd genoeg gedaald in de peilingen. Hij is er binnen het Republikeinse veld een kleine tien procent op achteruitgegaan, en komt in de recentere peilingen uit op gemiddeld 21,5 procent van de Republikeinse stemmen (tegen 52,4 procent voor Donald Trump). Terwijl hij achteruitboert, beginnen de geldschieters zich zorgen te maken.

Steve Cortes, de woordvoerder van een politiek actiecomité (PAC) dat DeSantis ondersteunt, gaf toe dat zijn kandidaat op dit ogenblik ‘een heel eind’ achterligt. ‘Ik zal de eerste zijn om dat toe te geven.’

Hij denkt nog altijd dat DeSantis kan winnen, verklaarde hij, maar dat wordt een uphill battle, vrij vertaald een heel karwei. Het PAC van Cortes zit op 130 miljoen dollar aan campagnegeld (een PAC opereert in principe onafhankelijk van de kandidaat die het ondersteunt). Cortes steunde eerder Donald Trump. Hij leek in zijn uitspraken oprecht te betwijfelen of hij dit keer de juiste kandidaat had uitgekozen.

Terwijl de woorden van Cortes inhakten, retweette en omarmde de campagne van DeSantis een filmpje dat zelfs door vele Republikeinen als anti-homo werd bestempeld. Donald Trump werd in het filmpje getoond terwijl hij zijn steun toezegt aan de LGBTQ-gemeenschap. Daar wordt niet bij vermeld dat Trump zijn uitspraak deed na de aanslag op homoclub Pulse in Orlando, Florida, waarbij in juni 2016 49 mensen om het leven kwamen. Het wel heel amateuristische filmpje toonde verder nogal wat ontblote, gespierde, ingesmeerde bovenlijven, naast drag queens, en krantentitels die de controversiële beslissingen van DeSantis in Florida bejubelden of juist afkraakten. DeSantis verdedigde het filmpje en de tweet door dik en dun, tot de tweet met filmpje dit weekend weer werd weggehaald.

Pizza eten met Fox News

De combinatie van het filmpje, de uitspraak van Cortes en de verslapte peilingen, maakte dat DeSantis zich gedwongen zag zijn kandidatuur te verdedigen. Hij opteerde voor wat hij ook beschouwt als een traditioneel medium, Fox News. Hij schoof aan voor een pizzamaal met interview, waarbij hij mocht uitleggen dat het nog vroeg is en dat hij zich pas volgend jaar om peilingen en uitslagen zal bekommeren. De zender, die hem nochtans gunstig gezind is, en veel zendtijd biedt, laat sindsdien tijdens berichten over DeSantis af en toe ‘Uphill battle’ in een ondertitel staan. Dat is niet wat een kandidaat verkiest.

Echtgenote Casey DeSantis, het ‘geheime wapen’, voert campagne. © Reuters

Een ander traditioneel medium dat hem gunstig gezind is, The Wall Street Journal, publiceerde zaterdag een reportage onder de titel ‘Campagne van DeSantis stokt, terwijl hij probeert zowel Trumps fans als vijanden te paaien’. Aan de ene kant, argumenteert het artikel, wil DeSantis grote rivaal Trump op rechts passeren (onder meer door de anti-homo kandidaat te worden), maar hij wil ook, zoals in Florida, Democratische kiezers aantrekken. In Florida lukte dat vooral omdat hij vroeger dan elders de economie en de scholen heropende nadat covid voor sluitingen had gezorgd. Democratische politici en de leraarsvakbonden neigden naar veel langere sluitingen, die meer dan gemiddeld het leven van moeders lastiger zou maken. Die groep – Democratisch stemmende moeders – verschoof in 2022 in de stembus in de richting van DeSantis. Maar het is geen verworven groep. Die gewezen Democratische vrouwen appreciëren niet per se de boekverboden die DeSantis in het onderwijs doordreef, en nog minder zijn felle anti-abortusactie.

Six weeks after launching his bid for the 2024 GOP presidential nomination, Ron DeSantis has stalled https://t.co/4YSHnBnt06 — The Wall Street Journal (@WSJ) July 8, 2023

In eerste instantie concentreert DeSantis zich echter op de rechtervleugel van zijn eigen partij – dat zijn per slot van rekening de kiezers die hij voor zich wil winnen in de primary’s.

Een reporter van de Wall Street Journal volgde DeSantis terwijl hij in vroege primarystaat New Hampshire campagne voerde. De gouverneur mag dan geen naturel hebben in persoonlijke contacten, hij kan wel op sympathie rekenen van Republikeinse primary-kiezers. Maar als hij zijn rug keert, stelde de krant vast, neigen die kiezers toch vaak weer naar Trump. Een veelgehoord antwoord was: het is zijn beurt nog niet. Men wil dat hij zich in 2028 kandidaat stelt, en in 2024 plaats ruimt om de gewezen president aan een tweede termijn te helpen.

Trump zag, in tegenstelling tot DeSantis, zijn cijfers in de peilingen stijgingen, ondanks – of wellicht dankzij – de vele juridische problemen die op hem afkomen. Niet dat DeSantis al kansloos is. Hij zit op bergen geld, zamelde, naast de PAC’s, zelf 20 miljoen dollar in in de zes weken sinds hij zijn kandidatuur stelde (Trump haalde 35 miljoen binnen in het voorbije kwartaal). Hij heeft een goede infrastructuur en massa’s vrijwilligers in cruciale vroege staten Iowa en New Hampshire. Het eerste kandidatendebat komt er pas op 23 augustus. Dat is de echte start van de campagne. Daar staat tegenover: als Trump vijftig procent van de Republikeinse primary-stemmen behoudt, is het onbegonnen werk voor de resterende kandidaten om onder hun tienen of zo echt de concurrentie met de koploper aan te gaan. Sommige commentatoren beginnen ook al te verwijzen naar de veelbelovende campagnes uit 2015, 2016. Scott Walker en Jeb Bush leken destijds de wind in de zeilen te hebben, plus het geld en de organisatie, om president te worden. Ze dropen heel snel weer af.

Daarnaast rijst de vraag of er een grote markt is voor een ‘Trump zonder bagage’. De kiezers willen niet Trump zonder bagage. Ze willen Trump, vooralsnog.

De voorbije week kwam de echtgenote van DeSantis, Casey, op het voorplan. Dat was volgens persverslagen vroeger dan gepland. Zij zou het geheime wapen van DeSantis moeten worden, en zijn peilingen de goede kant moeten uitsturen. Ze heeft een tv-carrière achter de rug en wordt algemeen beschouwd als iemand die beter campagne kan voeren, beter kan communiceren dan haar echtgenoot. Ze had het in haar optreden over rechten van ouders, die haar echtgenoot zou herstellen, terwijl de tegenpartij, zei ze, de Democraten, hun wil aan ouders willen opleggen.