Kim en Xi tonen eenheid in aanloop naar nieuwe ontmoeting met Trump

Xi Jinping had het op zijn beurt over 'een historisch nieuw hoofdstuk in de bilaterale relaties' tussen beide landen. De sfeer was naar verluidt vriendschappelijk.

Kim zou aan Xi ook zijn bezorgdheid hebben geuit over de impasse in de onderhandelingen met de VS over nucleaire ontwapening. 'De positie van Pyongyang blijft dezelfde, om tot een vredelievende oplossing te komen via dialoog', bericht het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA. China zou die positie steunen.

Het is al de vierde keer in tien maanden dat de Noord-Koreaanse leider een bezoek brengt aan China. Omgekeerd ontving de Chinese president een uitnodiging om Noord-Korea voor het eerst te bezoeken. Xi heeft die uitnodiging aanvaard.