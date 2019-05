In Jemen hebben de sjiitische Houthi-rebellen de terugtrekking uit de belangrijke havenstad Hodeida in gang getrokken, zo meldden ze zaterdag zelf. De regering trekt dat in twijfel.

Jemen wordt al jaren door een burgeroorlog met inmenging van de buurlanden getroffen. De Houthi's meldden nu dat ze onder toezicht van de Verenigde Naties de afgesproken terugtrekking uit de stad aangevat hebben. Een hooggeplaatste vertegenwoordiger van de door Iran gesteunde rebellen zegt bovendien aan het Duitse persbureau dpa dat onder toezicht van de VN ook de terugtrekking uit de havens van Salif en Ras Isa begonnen is.

Zo zou het eind vorig jaar onderhandelde staakt-het-vuren uitgevoerd worden. Een regeringsfunctionaris stelt zich vragen bij de mededelingen van de Houthi's. Wanneer zo'n terugtrekking plaatsvindt zonder het trilaterale toezicht met teams van de VN, regering en Houthi's, is dat ontoereikend. Al-Hassan Taher, provinciegouverneur van Hodeida, spreekt bovendien van een 'nieuwe truc'.

Het lijkt erop dat ze zich terugtrekken, maar ze dragen de controle over aan bevriende veiligheidstroepen - aan 'zichzelf' - stelt hij. In februari sloot de internationale erkende regering een akkoord met de Houthi's over de terugtrekking, waarmee ze het in Stockholm onderhandelde staakt-het-vuren omzetten.

In april volgde dan een akkoord over het plan voor de terugtrekking. Het conflict in het arme Arabische land woedt sinds 2014. Regeringstroepen worden gesteund door een coalitie onder leiding van buurland Saoedi-Arabië, onder meer met luchtsteun. Iran steunt de Houthi's.