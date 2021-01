Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben militaire doelwitten aangevallen van de Hamas-beweging op de Gazastrook. Het Israëlische leger zegt daarmee te hebben gereageerd op twee raketten die vanuit het Palestijnse gebied waren afgevuurd.

Onder de doelwitten waren plaatsen waar tunnels worden gegraven, aldus het leger. Volgens bronnen bij Hamas is er zware schade veroorzaakt aan twee militaire instellingen ten oosten van Rafah en Khan Yunis, maar vielen er geen gewonden.

Ook de raketten die eerder uit de Gazastrook waren afgevuurd richting de kust nabij de Israëlische stad Ashdod, veroorzaakten geen gewonden.

Israël, de VS en de EU beschouwen Hamas als een terreurorganisatie. De beweging controleert de Gazastrook, waar zowat 2 miljoen Palestijnen wonen in armtierige omstandigheden.

