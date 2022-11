Iran legt CIA en Amerikaanse legerverantwoordelijken sancties op

Iran heeft sancties opgelegd aan de Amerikaanse buitenlandse inlichtingendienst CIA en aan verschillende hooggeplaatste Amerikaanse legerverantwoordelijken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran publiceerde maandag een lijst van tien personen en vier entiteiten die worden gestraft, waaronder de commandant van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten, generaal Michael Kurilla. Iran beschuldigt hen in het kader van de recente protesten tegen het Iraanse regime van het bevorderen van geweld en terrorisme. Het is onduidelijk of de sancties concrete gevolgen zullen hebben voor de betrokkenen. Volgens waarnemers gaat het mogelijk om een eerder symbolische daad van Teheran.

Al weken demonstreren tienduizenden mensen in Iran tegen het autoritaire regime en de Islamitische Republiek. Na het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen hebben de VS en de EU verdere sancties tegen Iran ingesteld. De Islamitische Republiek zelf reageerde met inreisverboden voor politici. De protesten kwamen er na de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw Mahsa Amini. Zij stierf half september in een politiecel nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd omdat ze niet aan de islamitische kledingvoorschriften voldeed.