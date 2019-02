India klaagt Pakistan aan bij Internationaal Gerechtshof in Den Haag

New Delhi heeft Islamabad er maandag van beschuldigd de vroegere marineofficier Kulbhushan Jadhav onrechtmatig ter dood te hebben veroordeeld en eist zijn onmiddellijke vrijlating. Bovendien heeft Pakistan hem consulaire bijstand ontzegd en daarmee de Conventie van Wenen met de voeten getreden.

Een militaire rechtbank in Pakistan heeft de 48-jarige Jadhav in april 2017 wegens veronderstelde spionage ter dood veroordeeld. Hij heeft volgens India geen eerlijk proces gekregen en de aantijgingen tegen hem zijn ongegrond. Pakistan, dat dinsdag aan het woord komt, wijst de beschuldigingen van de hand. De zitting zal vier dagen duren. Wanneer er een uitspraak komt, is niet bekend.

De kwestie-Jadhav heeft de reeds gespannen relatie alleen maar belast. Na de aanslag van vorige week in het Indiase deel van Kasjmir, waarbij meer dan veertig doden zijn gevallen, zijn de gemoederen nog meer verhit geraakt.