Op de (voorlopig) laatste dag van de openbare hoorzittingen in het impeachment-onderzoek lieten de twee getuigen er geen twijfel over bestaan: onderzoek naar Burisma was codetaal voor onderzoek naar Joe en Hunter Biden. En iedereen wist het.

De afgelopen dagen probeerden de Republikeinse commissieleden van de inlichtingencommissie van het Huis der Afgevaardigden het aannemelijk te maken dat er een tweede buitenlandse macht was die zich met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 had bemoeid. Oekraïense actoren zouden de server van de Democratische partij in 2016 gehackt hebben, niet Russische. Keer op keer stelden Republikeinen aan getuigen in de openbare hoorzittingen in het impeachment-onderzoek de vraag of het niet logisch was dat president Donald Trump wantrouwend was ten opzichte van Oekraïne.

...