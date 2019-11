Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

Met het ontslag van Marie Yovanovitch als ambassadeur van Oekraïne maakte Trump plaats voor een buitenlandbeleid waarbij persoonlijke berekening zwaarder doorweegt dan het veiligheidsbelang van Amerika. Dat wilden Democraten bewijzen op de tweede dag van het openbare impeachment-proces tegen de president.

Vrijdag stond Washington DC in het teken van de openbare hoorzitting van Marie Yovanovitch, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne die in mei 2019 plotseling van haar post werd teruggeroepen.

...