Op de derde dag van de openbare impeachment-hoorzittingen gooiden Republikeinen het over een andere boeg en gaf voormalig speciaal gezant Kurt Volker aan dat hij met de wijsheid van nu anders gehandeld zou hebben. 'Achteraf gezien had ik het verband tussen Burisma en de Bidens moeten zien, dan zou ik bezwaar hebben gehad.'

Twee medewerkers van de nationale veiligheidsraad, onderdeel van het Witte Huis, en een beleidsmedewerker van vice-president Mike Pence, getuigden dinsdag in de openbare hoorzittingen van het impeachment-proces tegen president Donald Trump. In de ochtend spraken luitenant-kolonel Alexander Vindman en Jennifer Williams. Vindman is de Oekraïne-expert van de nationale veiligheidsraad en luisterde mee in het telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky van 25 juli, dat de kern vormt van de impeachment-procedure. Williams is beleidsmedewerker op het gebied van Rusland en Oost-Europa voor Pence en luisterde ook mee.

