Na de getuigenis van Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, liggen nog meer belangrijke feiten in het impeachment-onderzoek op tafel. De Republikeinen moeten op zoek naar nieuwe argumenten om president Trump te verdedigen.

In het impeachment-onderzoek, een eerste stap richting een mogelijke afzetting van president Donald Trump, staat één vraag centraal: was er sprake van een 'quid pro quo' in de contacten tussen het Witte Huis en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky? Eiste Trump dat Zelensky zou beloven om politiek rivaal Joe Biden te onderzoeken in ruil voor een bezoek aan het Witte Huis, of zelfs in ruil voor honderden miljoenen aan ingehouden veiligheidshulp? En zette Trump dus diplomatische middelen in om een politiek voordeel te behalen?

...