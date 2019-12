De leider van de Democratische fractie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, wil de opstelling van een 'akte van beschuldiging' tegen de Republikeinse president Donald Trump, met het oog op een ontzetting uit zijn ambt.

'De president laat ons geen andere keuze dan handelen want hij heeft opnieuw geprobeerd onze verkiezingen te corrumperen voor zijn eigen gewin', zei de voorzitster van het Huis in een korte verklaring. 'Ik vraag vandaag de voorzitter (van de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden Jerry Nadler) te beginnen met het opstellen van de artikelen van de inbeschuldigstelling.'

Het opstellen van de artikels voor een 'impeachment' is een voorwaarde voor een latere stemming in de plenaire vergadering van het Huis van Afgevaardigden. Daar zijn de Democraten in de meerderheid.

Als er een meerderheid in het 'lagerhuis' van het Amerikaanse parlement tot stand komt, en dat geldt als waarschijnlijk, dan verschuift het dossier naar de Senaat, waar de partij van Trump wel een meerderheid heeft en waar het tot een soort rechtszitting komt. Het geldt als onwaarschijnlijk dat hij in de hoge vergadering wordt veroordeeld en afgezet.

De Democraten beschuldigen de bewoner van het Witte Huis van machtsmisbruik en obstructie van het impeachment-onderzoek dat sinds september in het Congres loopt.

'Als u me in beschuldiging wil stellen, doe dat dan meteen en rap', zo tweette het staatshoofd, 'opdat we een rechtvaardig proces krijgen in de Senaat en ons land weer aan de slag kan gaan.'