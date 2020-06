Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft met vijf stemmen tegen vier beslist dat Donald Trump 650.000 tot 700.000 jeugdige sans-papiers niet zomaar hun bescherming mag afnemen.

In 2012, onder Trumps voorganger Barack Obama, hadden de zogenaamde 'Dreamers' een tijdelijk beschermd statuut gekregen omdat ze als heel jonge kinderen het land waren binnengekomen. De bescherming, die bekend staat onder de afkorting DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), betekende onder meer dat ze legaal naar school kunnen en legaal kunnen werken. Volgens een schatting werken intussen 30.000 Dreamers in de gezondheidssector.

De huidige president wilde dat statuut opheffen - het was een van zijn beloften tijdens de verkiezingscampagne van 2016 - zodat de jongeren op termijn uit het land kunnen worden gezet.

Het Hooggerechtshof verwerpt die poging. De vier door Democratische presidenten aangestelde rechters kregen de steun van opperrechter John Roberts.

De uitspraak van het hof is niet principieel. De rechtbank vindt dat de regering Trump niet aan de procedures heeft voldaan en niet heeft duidelijk gemaakt wat er in het geval van intrekking van DACA zal gebeuren met de Dreamers.

