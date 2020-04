De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton schaart zich achter partijgenoot Joe Biden als kandidaat van de Democraten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november.

De vrouw van ex-president Bill Clinton sprak in een uitzending op internet haar steun uit voor de 77-jarige, die vicepresident was onder Barack Obama.

Met haar steunverklaring voegt Clinton zich bij de groeiende groep prominente Democraten die willen dat Biden het opneemt tegen zittend president Donald Trump. Biden heeft binnen de partij inmiddels voldoende steun om officieel tot kandidaat te worden benoemd. Er zijn bij de Democraten ook geen tegenkandidaten meer in de strijd.

'Ik wil mijn stem toevoegen aan al diegenen die u steunen om onze president te worden', zei Clinton. 'Denk gewoon maar aan het verschil dat het zou maken als we nu een president hadden die niet alleen naar de wetenschappers zou luisteren en feiten boven fictie zou stellen, maar ons ook zou verenigen.'

Hillary Clinton deed vier jaar geleden een gooi naar het Witte Huis, maar ze verloor van de huidige president Donald Trump.

