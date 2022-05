Hezbollah verliest meerderheid in Libanese parlement

De pro-Iraanse Hezbollah heeft haar meerderheid in het Libanese parlement verloren. Zo kondigde het Libanese ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag aan op basis van de definitieve verkiezingsresultaten.

Zondag trokken de Libanezen naar de stembus, te midden van de zwaarste economische malaise die het land ooit meemaakte.

De sjiitische partij en haar coalitiepartners slaagden er niet in om minimaal 65 van de 128 parlementszetels die nodig zijn om aan de macht te blijven te veroveren.

De hervormingsgezinde oppositiepartijen daarentegen boekten winst en zijn zeker van minstens dertien zetels in het parlement. Bij de vorige verkiezingen in 2018 wonnen Hezbollah en coalitiepartners nog 71 zitjes, maar door de wijdverspreide ontevredenheid over de economische en politieke situatie in het land, ging de populariteit van Hezbollah achteruit.