Haïti vraagt VN “dringend” om groen licht voor internationale troepenmacht

De premier van Haïti heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdag dringend verzocht om groen licht te geven voor het sturen van een internationale troepenmacht. Die moet de politie van het land helpen in de strijd tegen bendes.

“Het dagelijkse leven van het Haïtiaanse volk is moeilijk, dat is waarom de Veiligheidsraad (…) dringend moet optreden door toestemming te geven voor de ontplooiing van een multinationale politie- en legermissie ter ondersteuning van de veiligheid”, verklaarde Ariel Henry in de VN, bijna een jaar nadat Haïti voor het eerst om een dergelijke interventie vroeg.

Het Caribische land lijdt onder gevechten tussen bendes, die volgens schattingen van de VN 80 procent van de hoofdstad in handen hebben en de bevolking terroriseren met bruut – waaronder seksueel – geweld. Ook het aantal ontvoeringen is dramatisch gestegen. Het geweld verergert ook de al precaire bevoorradingssituatie in Haïti. Volgens de Verenigde Naties lijdt bijna de helft van de elf miljoen inwoners van de arme staat aan acute honger.