In Ghana liggen verregaande antihomowetten klaar die van het land het enige land ter wereld kunnen maken waar homoseksueel, transgender of interseksueel zijn op zich strafbaar is.

In Ghana wordt hevig druk uitgeoefend om in het parlement snel te stemmen over de Promotion of Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill. Die wet 'ter promotie van fatsoenlijke seksuele mensenrechten en Ghanese familiewaarden' is een extreem staaltje van haatdragende wetgeving. Wie homoseksueel, transgender, interseksueel of 'om het even welke andere seksuele geaardheid of genderidentiteit heeft dan de binaire categorie man of vrouw' kan vijf jaar cel krijgen. Wie sympathiseert met de lgbtq-beweging zelfs tien jaar. Homoseksuele handelingen zijn al strafbaar in het West-Afrikaanse land (er staat drie jaar cel op), maar nooit eerder was geaardheid op zich een reden tot vervolging. De Ghanese mensenrechtenorganisatie Rightify Ghana gewaagt van 'de ergst anti-lgbtq-wet ooit'.

Zijn naam is bekend bij de redactie. Hij vertelt: 'Lang werd homoseksualiteit in Ghana benaderd zoals in Vlaanderen tot in de jaren 1960: het was verboden maar werd gedoogd, als je er maar niet over sprak. In de hoofdstad Accra had je een kleine LGBTQ-scene, met enkele gaybars en in augustus was er nog een bescheiden Gay Pride Parade.' Waar liep het mis? In januari voelde de holebigemeenschap zich sterk genoeg om, met de steun van Australië en de Verenigde Staten, een regenbooghuis te openen in Accra. Daardoor is de boel ontploft, waarna parlementairen en kerkleiders met die wetsvoorstellen op de proppen kwamen. Ze zijn ongemeen verregaand. De celstraffen gelden ook voor ouders die hun 'onnatuurlijke' kinderen niet aangeven, en voor media die verslag uitbrengen over door homohaat gedreven misdrijven. Er is maar één uitweg: je moet bereid zijn om je te laten 'genezen'. Die genezingsrites zijn pure folterpraktijken. Wie zit achter al die haat? De haat komt vooral uit christelijke hoek, de moslims hoor je veel minder. Het zijn extreemrechtse, ultraconservatieve en -christelijke bewegingen uit Amerika en Europa die de anti-lgbtq-retoriek oppoken. Net zoals elders in Afrika. Dat zijn hardcore racisten, maar dat houdt hen niet tegen om de Afrikanen voor hun kar te spannen als het op homohaat aankomt. Ze hebben de antihomostrijd verloren in de VS en Europa en zien in Afrika hun laatste kans. In 2019 hebben die groepen in Ghana nog een conferentie gehouden. Ze vinden medestanders bij de twee grote Ghanese partijen: de linkse NDC en het conservatieve NPP, waartoe president Nana Akufo-Addo behoort. Je kunt ze goed vergelijken met de Democraten en de Republikeinen in de VS. Zeer opmerkelijk: het is de conservatieve president die oproept tot een beschaafd debat, en het is de 'progressieve' NDC die het voortouw neemt in de agressiviteit. Sommige parlementairen roepen zelfs op om homoseksuelen te vermoorden. Die partij zit samen met onze Vooruit en PS in de internationale Progressive Alliance. Ik vraag me af wat Elio Di Rupo (PS) ervan vindt dat hij in een organisatie zit met mensen die vinden dat hij in de cel hoort of vermoord mag worden. Zal deze wetgeving erdoor komen? Het is bang afwachten. Het klimaat wordt met de dag agressiever. Wie vragen heeft bij die wetten, wordt meteen weggezet als homo of marionet van het Westen. En de druk is heel groot. Zo zal de stemming zeer uitzonderlijk niet anoniem zijn. Iedereen moet dus kleur bekennen. Is de Ghanese situatie vergelijkbaar met die in landen als Hongarije, waar een antihomowet het verbiedt om in het bijzijn van kinderen over homoseksualiteit en geslachtsverandering te praten, of Polen, waar 'lgbtq-vrije zones' werden ingericht? De toon is dezelfde als in Polen, Hongarije en Rusland. Ook daar heten lgbtq-rechten een perverse, westerse agenda te dienen. Alleen: de enige westerse propaganda die je hier ziet, is de anti-lgbtq-retoriek. Vroeger kwam die van de kolonisatoren, nu van extreemrechtse christelijke groepen. Voor de kolonisatie was homoseksualiteit hier geen issue, dat bewijzen homo-erotische Afrikaanse rotsschilderingen en stammenrituelen. Homoseksualiteit is ook niets westers. Ongeveer 85 procent van de wereldbevolking leeft in een land waar homoseksualiteit toegelaten is. Wat kan het tij doen keren? Ik hoop op internationale druk. De Nederlandse ambassade heeft onlangs een visumaanvraag geweigerd van Alhassan Suhuyini (NDC), een van de acht indieners van het wetsvoorstel. De reden was dat ze niet zeker zijn dat hij zou terugkeren. (lacht) Alleen al voor zijn parlementaire wedde zal hij dat doen. Ik vermoed dat Nederland hier een diplomatische houding aanneemt. De anglicaanse aartsbisschop van Canterbury heeft al gereageerd, omdat hij ziet dat het escaleert en dat de Ghanese anglicaanse kerk daaraan meewerkt. Op een reactie van de katholieke kerk is het nog wachten. En wat met universiteiten in Europa en de VS? Zij zien toch ook dat professoren psychologie van de grootste universiteit van Ghana wetenschappelijk totaal onaanvaardbare uitspraken doen over homoseksualiteit? Moeten ze die nog wel uitnodigen op congressen? Dat de Progressive Alliance nog niets heeft ondernomen, vind ik onbegrijpelijk. Ze noemt de strijd voor lgbtq- rechten en tegen intolerantie een van haar voornaamste pijlers. Als de Ghanese kameraden dat mogen doen zonder reactie, wat zal Hongarije dan tegenhouden om de sociaaldemocraten hierop aan te spreken wanneer ze in de Europese Unie onder vuur liggen? Zou president Viktor Orban dan ongelijk hebben wanneer hij hen verwijt met twee maten en twee gewichten te meten? En wat zal Vlaanderen doen wanneer het in december op economische missie naar Ghana gaat? Nogmaals: de Ghanese wetsvoorstellen zijn uniek in de wereld. Nergens, zelfs niet in een land als Iran, is homo zijn op zich strafbaar. En iedereen zou homoseksuelen moeten aangeven. Hoe zal Vlaanderen instaan voor de homo's en lesbiennes in de delegatie? Moet uw partner vrezen voor zijn leven? Op dit moment nog niet, denken we. Fysiek geweld is nog zeldzaam, al geven parlementsleden er wel een vrijgeleide toe. Chantage is wel al een groot probleem. Homoseksuelen worden afgeperst om geld te betalen, anders worden ze verklikt. De prille openheid is volledig weg. Gelukkig wordt hij in zijn familie niet geviseerd. Toen de heisa uitbrak, kreeg hij telefoon van zijn vader om hem te waarschuwen, zonder dat hij expliciet zei waarom. Er hangt veel hypocrisie en flou artistique rond homoseksualiteit.