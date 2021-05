De man die vrijdag een politieagente neerstak in La Chapelle-sur-Erdre, bij de stad Nantes, was geregistreerd wegens radicalisering. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, ter plaatse gezegd. De agente is ondertussen buiten levensgevaar. De vermoedelijke dader kwam om.

'Dit Franse individu, geboren in Frankrijk, rond de 40 jaar oud, was bekend bij de politiediensten, was vrijgekomen uit de gevangenis en in 2016 gesignaleerd voor een strkte praktisering van de islam', zei Darmanin. De dader was volgens de minister wegens radicalisering ingeschreven in het antiterreurregister FSPRT (Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste). 'Maar hij werd in het verleden niet voor terrorisme veroordeeld.'

Het antiterreurparket werd, voor zover de minister wist, niet ingeschakeld voor het onderzoek naar de aanval. De dader was niet alleen geradicaliseerd maar ook geestesziek. Hij werd behandeld voor een zware vorm van schizofrenie, aldus nog Gérald Darmanin. De Franse minister preciseerde dat de man op gendarmes had geschoten en dat die hadden geriposteerd. De aanvaller bezweek aan zijn verwondingen.

Politie geviseerd

Vrijdagmorgen had de man een politieagente met een mes aangevallen op een politiebureau in La Chapelle-sur-Erdre. Daarop vluchtte hij met haar dienstwapen weg. De veiligheidstroepen zochten met man en macht naar de dader, die na een schotenwisseling met de politie het leven liet. Twee gendarmes raakten gewond. De voorbije weken kwam het in Frankrijk steeds weer tot aanvallen op de politie. In april stak een vermoedelijke islamist met een mes een politeagente dood in Rambouillet, bij Parijs. Ook andere aanvallen op de politie brachten onlangs een groot debat over de veiligheid van de politie en gendarmerie op gang.

'Dit Franse individu, geboren in Frankrijk, rond de 40 jaar oud, was bekend bij de politiediensten, was vrijgekomen uit de gevangenis en in 2016 gesignaleerd voor een strkte praktisering van de islam', zei Darmanin. De dader was volgens de minister wegens radicalisering ingeschreven in het antiterreurregister FSPRT (Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste). 'Maar hij werd in het verleden niet voor terrorisme veroordeeld.' Het antiterreurparket werd, voor zover de minister wist, niet ingeschakeld voor het onderzoek naar de aanval. De dader was niet alleen geradicaliseerd maar ook geestesziek. Hij werd behandeld voor een zware vorm van schizofrenie, aldus nog Gérald Darmanin. De Franse minister preciseerde dat de man op gendarmes had geschoten en dat die hadden geriposteerd. De aanvaller bezweek aan zijn verwondingen. Vrijdagmorgen had de man een politieagente met een mes aangevallen op een politiebureau in La Chapelle-sur-Erdre. Daarop vluchtte hij met haar dienstwapen weg. De veiligheidstroepen zochten met man en macht naar de dader, die na een schotenwisseling met de politie het leven liet. Twee gendarmes raakten gewond. De voorbije weken kwam het in Frankrijk steeds weer tot aanvallen op de politie. In april stak een vermoedelijke islamist met een mes een politeagente dood in Rambouillet, bij Parijs. Ook andere aanvallen op de politie brachten onlangs een groot debat over de veiligheid van de politie en gendarmerie op gang.