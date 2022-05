Frans onderzoek naar ‘medeplichtigheid aan folterpraktijken’ tegen voorzitter Interpol

Eind maart is in Parijs een gerechtelijk onderzoek geopend tegen Ahmed Nasser al-Raisi, de voorzitter van Interpol, wegens ‘medeplichtigheid aan foltering’. Dat gebeurde nadat twee Britten een klacht hadden ingediend tegen al-Raisi. Dat heeft AFP woensdag vernomen van bronnen dichtbij het onderzoek.

Het nationale parket voor terrorismebestrijding (Pnat) bevestigde aan het Franse persbureau dat het een onderzoek had toegewezen aan een Parijse onderzoeksrechter na een klacht over ‘marteling’ en ‘willekeurige detenties’ in 2018 en 2019 waaraan al-Raisi, afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), medeplichtig was als een hoge politieofficier in zijn land.

In een verklaring zeiden de twee Britten dat ze woensdag tijdens een hoorzitting ‘op verzoek van een onderzoeksrechter’ van de afdeling Misdaden tegen de Menselijkheid van de Parijse rechtbank ‘het bewijs zullen leveren van de folteringen’ waarvan ze al-Raisi beschuldigen. De eerste eiser, Matthew Hedges, is een doctoraatsstudent aan de Durham Universiteit in Engeland. Tijdens een persconferentie in Lyon in oktober vertelde hij over beschuldigingen van spionage tegen hem tijdens een studiereis naar de VAE. Hij werd tussen mei en november 2018 vastgehouden en gemarteld en ‘gedwongen valse bekentenissen af te leggen’.

In november 2018 werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar hij kreeg minder dan een week later onder internationale druk gratie. Op dezelfde persconferentie meldde Ali Issa Ahmad, een veiligheidsagent uit Wolverhampton, dat hij herhaaldelijk was geslagen en zelfs neergestoken tijdens een maandenlange detentie tussen januari en februari 2019 in het emiraat Sharjah. Hij werd er naar eigen zeggen van beschuldigd het voetbalteam van het emiraat Qatar tijdens een Aziatische bekerwedstrijd te opvallend te hebben gesteund met een t-shirt met de kastanjebruine vlag van dat land, een rivaal van de VAE.

De Pnat heeft ook een vooronderzoek geopend naar generaal-majoor al-Raisi na een klacht van ‘foltering’ en ‘barbaarse handelingen’, ingediend door de ngo Gulf Centre for Human Rights (GCHR), met betrekking tot het lot van Ahmed Mansoor, een van de belangrijkste verdedigers van de mensenrechten in de VAE. In dit verband had Interpol in januari benadrukt dat het geschil “een zaak tussen de betrokken partijen” was. Al-Raisi werd in november de baas van Interpol. Hij zou de misdrijven hebben begaan toen hij werkte op het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Emiraten.