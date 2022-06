Frans minister: ‘Turkije moet zijn keuzes maken – wil het de NAVO versterken of niet?’

Turkije moet ‘zijn keuzes maken’ over het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland, op het gevaar af om vragen te doen ontstaan over zijn ‘gedrag’ binnen de alliantie.

Dat zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, in een interview met Journal du Dimanche.

‘De secretaris-generaal van de alliantie staat in de frontlijn, maar het is aan Turkije om zijn keuzes te maken tegenover zijn verantwoordelijkheden’, aldus Colonna. ‘Wil het de alliantie versterken, of is het land daartegen gekant? In het laatste geval zal dat leiden tot vragen over zijn gedrag als NAVO-lid.’

Colonna noemt de keuze van Finland en Zweden om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen ‘historisch’. ‘Hen allebei binnen de NAVO hebben zou een voordeel zijn voor onze veiligheid’, zegt de minister. Ze wijst er nog op dat ze inspanningen gedaan hebben in de gesprekken met Turkije.

Afgelopen maandag voerden de twee Scandinavische landen en Turkije gesprekken in Brussel, maar een doorbraak in die gesprekken wordt niet verwacht voor de NAVO-top van volgende week in Madrid. Toen de twee landen het lidmaatschap aanvroegen, leek het er nog op dat alles in kannen en kruiken zou zijn tegen de top in Madrid, maar daar stak Ankara een stokje voor.

‘Geen vooruitgang’

Zaterdag zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan geen vooruitgang te zien rond de Zweedse NAVO-toetreding. Hij had op zaterdag een telefoongesprek met de Zweedse premier Magdalena Andersson en herhaalde na afloop opnieuw dat Zweden maatregelen tegen terrorisme moet nemen. Turkije beschuldigt Zweden er onder meer van onderdak te geven aan militanten van de Koerdische arbeiderspartij PKK, die Ankara als terroristen beschouwt. Zweden was in de jaren tachtig een van de eerste landen om de PKK als terreurorganisatie te beschouwen, maar net als vele andere Westerse landen steunde het wel de Syrisch-Koerdische militie YPG, die banden heeft met de PKK en aan de zijde van de Amerikanen vocht tegen IS in Syrië.

Daarnaast hekelt Erdogan de aanwezigheid van aanhangers van de predikant Fethullah Gülen in de Scandinavische landen.