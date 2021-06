Frankrijk gaat zijn gemeenschappelijke militaire operaties met Mali schorsen. Dat is het gevolg van de staatsgreep van 24 mei, zo meldt het ministerie van Defensie.

'In afwachting van garanties over een terugkeer naar een burgerregering na de verkiezingen die voorzien zijn voor februari, worden de operaties geschorst', zo klinkt het.

Mali kende twee staatsgrepen in negen maanden tijd. Op 18 augustus 2020 werd president Ibrahim Boubacar Keïta bij een putsch afgezet na maanden van betogingen tegen de regering. De president werd beschuldigd van corruptie en van onvermogen tegenover de onveiligheid in het land. Mali werd toen geschorst door de AU, maar de schorsing werd opgeheven nadat de junta zich tot een transitie naar een civiel bewind had verbonden.

In mei arresteerden de militairen president Bah Ndaw en premier Moctar Ouane omdat ze ontevreden waren over de samenstelling van de regering.

