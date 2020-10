Frankrijk zal nooit zijn principes en waarden laten varen ondanks de pogingen tot destabilisering en intimidatie. Dat heeft regeringswoordvoerder Gabriel Attal woensdag gezegd na kritiek van Turkije en verschillende moslimlanden over de kwestie van de Mohammedcartoons.

'Frankrijk is de afgelopen dagen doelwit van een stijgende terroristische dreiging, gevoed door oproepen tot haat', zo zei Attal na een ministerraad in Parijs. 'Maar net die haat versterkt ons in onze wil om te strijden tegen islamisme.'

Begin september had Charlie Hebdo zijn Mohammed-cartoons, die in delen van de moslimwereld controversieel zijn, opnieuw gepubliceerd. Na de onthoofding van de Franse geschiedenisleraar die enkele van die cartoons aan zijn klas had laten zien, kwam het tot harde woorden tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron.

Macron had verschillende keren de vrijheid van meningsuiting verdedigd en de vrijheid om cartoons te publiceren. Die uitspraken vielen in Ankara in het verkeerde keelgat, en dinsdag riep Erdogan op tot een boycot van Franse producten omdat Macron de islam vijandig gezind zou zijn.

Komt daarbij dat het Franse satirische tijdschrift woensdag een spotprent publiceeerde van de Turkse president. Intussen hebben niet alleen Turkije, maar ook Iran, Pakistan en Egypte scherp gereageerd op de hele discussie rond de Mohammedcartoons.

