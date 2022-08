FBI-onderzoek: ex-president Trump beriep zich tegenover procureur 440 keer op zwijgrecht

Donald Trump heeft zich woensdag, tijdens zijn verhoor onder eed voor de procureur-generaal van New York, meer dan 440 keer beroepen op zijn zwijgrecht. Dat berichten de Amerikaanse media donderdag. Trump heeft dat recht volgens het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet.

De ex-president van de VS werd woensdag urenlang ondervraagd in Manhattan in de kantoren van de hoogste magistraat van de staat New York, Letitia James. Zij onderzoekt in de burgerlijke zaak tegen Trump sinds 2019 de verdenkingen van financiële en fiscale fraude in de familiale holding Trump Organization.

Een van de advocaten van Trump, Ron Fischetti, zei aan tv-zender NBC dat het enige antwoord dat zijn cliënt gaf zijn naam was. Een bron dichtbij het onderzoek zei aan NBC dat Trump zich 440 keer beriep op zijn recht om te zwijgen en niet te antwoorden op de vragen van de New Yorkse magistraten en onderzoekers.

Volgens de Washington Post, die ook een anonieme bron citeert, weigerde Trump meer dan 400 keer te antwoorden op vragen over zijn bedrijven, de valorisatie van zijn patrimonium en zijn schuldenlast. Trump zou telkens gezegd hebben: “Zelfde antwoord”. Trump had eerder al een persbericht uitgestuurd waarin hij aangaf dat hij het fameuze vijfde amendement zou inroepen, dat verdachten beschermt tegen zelfincriminatie.