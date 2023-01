Ruim 45.000 migranten staken Kanaal over in 2022, nieuw record

Meer dan 45.000 migranten hebben in 2022 in bootjes het Kanaal illegaal overgestoken naar Engeland, zo blijkt uit tellingen van het Franse persbureau AFP op basis van cijfers van het ministerie van Defensie. Het gaat om een recordaantal, ondanks de opeenvolgende plannen van de Britse regeringen om dit politiek gevoelige fenomeen aan te pakken.

In totaal maakten 45.756 migranten de gevaarlijke oversteek op de drukke zeevaartroute over water dat het merendeel van het jaar erg koud is. In 2021 waren het er slechts 28.526, terwijl dat al een recordjaar was. De meeste overvaarten worden in de zomer gemaakt, met een dagrecord van 1.295 migranten in 24 uur tijd op 22 augustus, maar ze worden ondertussen in de wintermaanden voortgezet, met 1.745 migranten die in december in Engeland aankwamen.

Door de toenemende afgrendeling van de haven van Calais en de tunnel onder het Kanaal aan Franse kant explodeerden de overtochten in kleine boten sinds 2018. De Britse Conservatieven beloven sinds de brexit dat ze weer de controle over de grenzen zullen nemen, maar ondanks de plannen die worden aangekondigd, blijven de overvaarten toenemen, waardoor het Verenigd Koninkrijk overstelpt wordt met asielaanvragen.