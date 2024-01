Moet Charles Michel opstappen als voorzitter van de Europese Raad?

De roep om het ontslag van Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad klinkt alsmaar luider. Maar de kans is klein dat de ex-premier vroeger vertrekt.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel (MR) is deze week niet aanwezig tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement. Een lumbago, zo luidt de diagnose van zijn dokter, weerhoudt de ex-premier ervan naar de Franse grensstad te reizen, en tot op zekere hoogte komt dat Michel donders goed uit. In het Europees halfrond is men namelijk niet te spreken over Michels plan om zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad een klein half jaar vroeger dan voorzien op te geven.

Vervanging

Michel komt in het Waals Gewest namelijk op voor het Europees Parlement, en die functie mag hij vanaf 17 juli niet combineren met zijn huidig mandaat als voorzitter van de Europese Raad. Michel denkt alleen aan zijn carrière, luidt het vrijwel overal in de Europese bubbel. Dat hij na de Europese parlementsverkiezingen nog de Europese top zal leiden waarop de Europese topfuncties worden uitgedeeld, doet vermoeden dat hij voor de komende jaren aast op een nieuwe belangrijke positie.

Komt daarbij dat Hongaars premier Viktor Orbán van Michel overneemt als de Europese regeringsleiders en staatshoofden voor 17 juli geen vervanger voor hem vinden. Dat laatste mag echter geen al te groot probleem vormen. Vijf jaar geleden was de verdeling van de Europese topfuncties ook op de eerste zittingsdag van het nieuwe Europees Parlement in kannen en kruiken. En met een eenvoudige gekwalificeerde meerderheid onder de lidstaten kan Michels opvolger een half jaar vroeger beginnen.

Los van het feit dat hij voor zijn eigen carrière het schip vroegtijdig verlaat, heeft Michel wel degelijk een punt: er is voldoende tijd is om na te denken over hoe het na zijn vertrek verder moet. Ook een Europese diplomaat is die mening toegedaan. ‘De Europese leiders kunnen in een handomdraai voorkomen dat Orbán van hem overneemt. Michel kiest onbeschaamd voor zichzelf en zijn carrière, maar hem vervangen is geen al te moeilijke zaak.’

Opportunisme

Desalniettemin is de kritiek op zijn egotrip niet onterecht aanzienlijk. ‘Het is cynisch en ongeloofwaardig’, zegt de Belgische Volt-lijsttrekker Sophie in ’t Veld. ‘Plat opportunisme’, reageert de conservatieve Europarlementariër Michiel Hoogeveen. ‘Ik wens Charles Michel een contemplatieve rustperiode toe’, schrijft Europees Parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) ietwat ironisch op X, in een reactie op het nieuws dat Michel deze week niet in Straatsburg te zien is.

Sommigen gaan verder dan dat. Het Duitse sociaaldemocratische Europarlementslid Jens Geier vraagt dat Michel meteen zijn functie neerlegt. Geiers Belgische collega en Europese partijgenoot Kathleen Van Brempt (Vooruit) wil ook dat Michel binnen ten laatste een maand opstapt. Ook bij de Europese Commissie, zo luidt haar argument, leggen eurocommissarissen al dan niet tijdelijk het werk neer wanneer ze voor een andere nationale of internationale functie campagne voeren.

‘Bla bla bla’

De druk in het Europees Parlement op Michel mag dan wel toenemen, in realiteit hebben de 705 Europese volksvertegenwoordigers niets te zeggen over Michels aanblijven of vertrek. In tegenstelling tot voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen moest Charles Michel zich bij zijn aanstelling in 2019 niet verantwoorden voor het Europees Parlement. Het Europees halfrond kan de voltallige Europese Commissie wandelen sturen, maar de voorzitter van de Europese Raad niet.

De voorzitter van de Europese Raad wordt enkel en alleen gekozen of ontslagen door de 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders. Het is datzelfde clubje dat Michels tweeënhalfjarige mandaat in maart 2022 ondanks zijn toen al bedenkelijke parcours verlengde – een maand na de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne hadden de Europese leiders wel andere katten te geselen dan Michel te vervangen.

Verwacht dus niet dat diezelfde leiders, met Frans president Emmanuel Macron als Michels steunverlaat op kop, Michel vroegtijdig de laan uitsturen en daarmee impliciet hun eigen vergissing toegeven. ‘Momenteel wordt er in de Europese bubbel veel geblaat over Michels vertrek, maar hij zal gewoon opstappen wanneer hij zijn mandaat in het Europees Parlement op 17 juli opneemt. De rest is bla bla bla’, aldus een goedgeplaatste Europese functionaris.