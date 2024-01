Charles Michel stopt als voorzitter Europese Raad: ‘Een man van weinig overtuigingen’

‘De enige politieke overtuiging van Charles Michel is Charles Michel zelf.’

Het verrassende besluit van Charles Michel om vroegtijdig te stoppen als voorzitter van de Europese Raad en in juni de Europese lijst van de MR te trekken, mag niet verbazen, zegt Bertrand Henne, politiek commentator bij de RTBF. ‘Ambitie, verrassing en controverse zijn altijd zijn handelsmerk geweest.’

Omstreden politieke besluiten vormen volgens Henne de rode draad doorheen de politieke carrière van Michel. ‘Toen hij op zijn 24e Waals minister werd, wilde hij korte metten maken met de wildgroei aan intercommunales in Wallonië. Coalitiepartner PS nam hem daarvoor toen zwaar onder vuur, maar hij kreeg ook tegenwind in zijn eigen partij. Sommige boegbeelden zagen in de aanstelling van de piepjonge zoon van Louis Michel een zuiver staaltje nepotisme.’

Zoon Michel, aldus Henne, trekt zich weinig aan van politieke usances en conventies, en gaat gewoon zijn eigen weg. ‘Toen hij in 2011 Didier Reynders na een putsch als partijvoorzitter opzijschoof, stond de MR ongeveer op ontploffen. Toch durfde Michel het aan.’

De drijvende kracht achter dat politieke lef heet volgens Henne persoonlijke ambitie. ‘Michel is een zéér ambitieus man. Zo zijn er natuurlijk wel meer in de politiek. Maar de ambitie van Charles Michel brengt hem ertoe dingen te doen waar niemand zich aan waagt. Denk aan zijn zogenaamde kamikaze-regering in 2014, toen hij als enige Franstalige partij met de N-VA in zee ging en zo premier kon worden. Velen zagen dat als een ondoordacht risico voor het land. Hij verloor nadien weliswaar de verkiezingen en hield het dan in volle formatie als premier van lopende zaken voor bekeken, om voorzitter van de Europese Raad te worden.’

Michels stoutmoedige en onconventionele politieke parcours heeft volgens Henne niets te maken met een verlangen om het politieke bedrijf op te schudden of met sterke ideologische denkbeelden. ‘Charles Michel is een man van weinig overtuigingen. Hij heeft geen duidelijke politieke lijn en geen visie op het liberalisme, zoals zijn vader die wel nog had. De enige echte politieke overtuiging van Charles Michel is Charles Michel zelf. Uiteindelijk gelooft hij alleen in zichzelf.’

Opvallend is ook hoe lang Michel heeft gewacht: net zolang tot duidelijk was dat er niet zomaar een nieuwe Europese topfunctie voor hem in het verschiet lag. ‘Hij heeft dan zelf zijn lijsttrekkerschap bekendgemaakt, nog voor partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez ook maar iets had kunnen zeggen’, lacht Henne. ‘Dat toont wie echt de machtigste man is bij de MR.’