Meloni dringt bij Europese collega’s aan op meer legale migratiekanalen

De Italiaanse premier Giorgia Meloni vraagt de andere Europese leiders om opnieuw meer in te zetten op legale migratie en tegelijk illegale migratiestromen tegen te gaan.

‘Zonder concrete tussenkomst van de Europese Unie, die in de komende weken van start moet gaan en het hele jaar moet worden volgehouden, zal de migratiedruk ongekend hoog worden, rekening houdend met de moeilijke context in grote delen van de planeet’, waarschuwt ze in een brief aan de Europese Raad.

Meloni reageert daarmee op de ramp voor de kust van Calabrië, waar zaterdagnacht een vaartuig met naar schatting 150 tot 200 mensen aan boord schipbreuk leed. Slechts 79 opvarenden konden worden gered. Zij gingen in het Turkse Izmir de zee op en waren afkomstig uit Afghanistan, Pakistan, Somalië en Syrië. Tot nu toe werden al meer dan 60 lichamen geborgen.

‘We moeten samenwerken om het principe te herbevestigen dat je Europa alleen legaal kunt binnenkomen, en dat in absoluut veilige omstandigheden’, schrijft Meloni aan de Europese leiders, die einde maart opnieuw voor een top in Brussel bijeenkomen. Migratie staat dan mee bovenaan de agenda.

In de brief, die onder meer het Italiaanse persagentschap Ansa kon inkijken, zegt Meloni dat de EU ‘legale migratiekanalen moet ontwikkelen en stimuleren’, en een opdeling moet maken tussen migranten ‘die recht hebben op bescherming en zij die (Europa, red.) willen binnenkomen om te werken’. Criminele organisaties die de illegale migratie aanwakkeren, moeten keihard worden bestreden, aldus Meloni.

Landen van oorsprong moeten volgens de Italiaanse premier meer ontwikkelingshulp krijgen, zodat de lokale bevolking geen reden meer heeft om haar geluk in Europa te zoeken.