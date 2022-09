Tal van (voormalige) wereldleiders en staatshoofden verzamelen in de Londense kerk Westminster Abbey voor de uitvaart van koningin Elizabeth II. Er worden zowat 2000 gasten verwacht, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill, de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte en ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Bekijk een fotoreeks of volg de updates in onze liveblog.

Prins Edward