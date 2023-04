Franse Grondwettelijke Raad behoudt essentie van pensioenhervorming

De Franse Grondwettelijke Raad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de essentie van de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron.

Vakbonden en oppositie mobiliseerden de voorbije maanden massaal tegen deze hervorming, die de pensioenleeftijd op 64 legt in plaats van 62 nu.

De negen leden van de Raad hadden kritiek op een aantal kleinere deelaspecten van de hervorming, maar de hogere pensioenleeftijd lieten ze ongemoeid. De linkse oppositie had de Raad gevraagd zich achter een referendum te scharen, maar dat verzoek werd verworpen. Over een tweede, later ingediend verzoek, volgt op 3 mei een beslissing van de Raad.

Eerder vrijdag had president Emmanuel Macron de vakbonden uitgenodigd voor een ontmoeting dinsdag, ‘ongeacht het verdict van de Grondwettelijke Raad’.

Volgens het Elysée is de ontmoeting slechts het begin van een reeks gesprekken tussen de regering en de sociale partners. ‘De deur van het Elysée zal blijven openstaan voor deze dialoog, zonder voorwaarden vooraf’.