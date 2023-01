Brits parlementslid uit fractie gezet na vergelijking tussen vaccinatie en Holocaust

Het Britse parlementslid Andrew Bridgen is uit de fractie van de Conservatieve partij gezet nadat hij met een vergelijking met de Holocaust “een grens heeft overschreden” in zijn kritiek op de coronavaccins. Dat heeft fractieleider Simon Hart woensdag aangekondigd.

Bridgen spuide al langer kritiek op het vaccinatieprogramma en tweette woensdagochtend opnieuw een artikel over de vaccins. ‘Zoals een cardioloog onlangs tegen me zei: dit is de grootste misdaad tegen de mensheid sinds de Holocaust’, zo voegde hij eraan toe.

Voor Hart was de maat vol. ‘Andrew Bridgen heeft een grens overschreden’, zo verklaarde de fractieleider. ‘We moeten trots zijn op wat is bereikt met het vaccinatieprogramma. Het vaccin is de beste verdediging tegen COVID die we hebben’, luidde het. Partijgenoot Michael Fabricant begroette de beslissing. Volgens hem heeft Bridgen ‘bloed aan zijn handen’ indien zijn verklaringen mensen zou weerhouden om zich te laten inenten.

Topvrouw Karen Pollock van de liefdadigheidsorganisatie Holocaust Educational Trust bestempelde de verklaringen van Bridgen dan weer als ‘heel onverantwoordelijk en totaal ongepast’. Bridgen was deze week al niet welkom in het parlement. Begin deze week besloten de parlementsleden om de conservatief vijf dagen te schorsen omdat hij de lobbyregels had overtreden.

Eerder zei Bridgen ook al dat de Britse geheime dienst reeds maanden vooraf van de pandemie wist en nadien met een schaduwelite samenspande om covidbeperkingen in te voeren. Dat bleek toen nog onvoldoende reden voor de Conservatieve Partij om hem te schorsen.