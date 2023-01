EU wil dat lidstaten coronatest verplichten voor reizigers uit China

De Europese Unie “moedigt lidstaten sterk aan” om reizigers die van China naar Europa reizen te verplichten voor vertrek een coronatest te ondergaan. Dat meldt het Zweedse EU-voorzitterschap in een mededeling.

Experts van de 27 EU-lidstaten zijn woensdag bijeengekomen om zich te beraden over de mogelijke invoering van een verplichte coronatest voor inkomende reizigers uit China. In een statement luidt het dat de lidstaten een akkoord hebben gevonden over een gecoördineerde aanpak.

Die houdt in dat alle reizigers op vluchten van en naar China het advies zullen krijgen een mondmasker te dragen in het vliegtuig. Verder worden de lidstaten dus sterk aangemoedigd om van reizigers uit China voor vertrek een negatieve coronatest te eisen.

De lidstaten worden bovendien aangemoedigd om willekeurig reizigers uit China te testen bij aankomst.

China kampt momenteel met een forse opstoot van het coronavirus. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bevestigde dinsdag wel in een nieuw rapport dat de varianten die er de ronde doen al binnen de Europese Unie circuleerden en geen bijzonder gevaar vormen voor de Europese bevolking, die een sterke immuniteit heeft opgebouwd.