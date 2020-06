De Europese Unie heeft tijdens een virtuele donorconferentie over de coronapandemie voor 4,9 miljard euro extra financiering beloofd in de strijd tegen het virus. Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal het geld dienen om kwetsbare landen te helpen herstellen van de pandemie.

De donorconferentie is een onderdeel van de campagne "Global goal: Unite for our Future" van de Europese Commissie en de internationale ngo Global Citizen. Bedoeling is geld in te zamelen voor de ontwikkeling van vaccins en de behandeling van coronapatiënten. De initiatiefnemers willen ervoor zorgen dat ook armere landen toegang krijgen tot betaalbare vaccins en behandelingen. In de namiddag waren er speeches van onder meer toppolitici en wetenschappers.

Naast de EU hebben daarbij ook verschillende individuele landen een extra bijdrage beloofd. 's Avonds volgt een benefietconcert met onder meer Shakira, Miley Cyrus en Coldplay.

De show wordt uitgezonden via het internet en door verschillende televisiezenders wereldwijd. Een eerste donorconferentie op 4 mei bracht al 7,4 miljard euro in het laatje. Later dikte dat bedrag nog aan tot 9,8 miljard euro, maar de VN ramen dat in totaal vier tot vijf keer zoveel geld nodig zal zijn om een vaccin in alle uithoeken van de wereld beschikbaar te maken.

België droeg individueel al 27 miljoen euro bij aan het initiatief, zo blijkt uit een overzicht op de website van de commissie.

