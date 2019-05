De escalatie van het geweld in de provincie Idlib, het laatste grote rebellengebied in Syrië, dreigt een humanitaire ramp te veroorzaken. Dat zeggen de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Het Syrische regeringsleger voert vrijdag samen met bondgenoot Rusland voor de vierde dag op rij luchtaanvallen uit op de regio in het noordwesten van het land. De aanvallen worden elke dag heviger, zo zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Helikopters van het regime zouden vrijdag zeker 68 vatenbommen gedropt hebben, zegt de in Groot-Brittannië gevestigde ngo op basis van waarnemers ter plaatse. Er kwamen zeker twee mensen om het leven. Een verder militaire escalatie brengt de levens van meer dan drie miljoen burgers in het gebied in gevaar, zo zegt een woordvoerster van Federica Mogherini, de Europees hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken.

Ook de woordvoerder van het VN-bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (Ocha) in Syrië, David Swanson, vreest voor verder humanitair leed bij een volledige escalatie. De voorbije dagen hebben de aanvallen van de Syrische en Russische luchtmacht al het leven gekost aan minstens 38 mensen, onder wie 26 burgers. Een woordvoerder van de Witte Helmen, een lokale hulporganisatie, zegt dat mensen op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. 'Sommige plaatsen lijken wel spooksteden', zegt Ahmed Sheikho.