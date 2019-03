Raqqa na het kalifaat: 'België moet de heropbouw van Syrië steunen'

Het is een kwestie van dagen en dan is het eindelijk gedaan met het ooit zo snel groeiende kalifaat van de Islamitische Staat in Syrië. In het stadje Baghouz, tegen de Iraakse grens, resten de laatste IS-strijders en hun families twee keuzes: zich overgeven of doorvechten tot de dood. De bevolking in het noordoosten van het land is intussen al bezig met het leven na de IS. De verwoesting in het gebied is enorm, met name in het voormalige IS-bolwerk Raqqa. Vraag is wie de verantwoordelijkheid wil opnemen om de boel weer op te bouwen en de bewoners een toekomstperspectief te bieden.

