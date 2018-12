Erdogan eist uitlevering verdachten van moord op journalist aan Turkije

Erdogan heeft al gezegd dat hij geen vertrouwen heeft in het Saoedische gerecht. Volgens de Turkse president heeft enkel de Canadese premier Justin Trudeau het onderwerp aangesneden tijdens het topoverleg tussen de wereldleiders. De uitleg van de Saoedische kroonprins over de rol van zijn land in de zaak-Khashoggi was 'moeilijk te geloven', aldus Erdogan.