Eerste vlucht met Europese werknemers keert terug naar China

Een eerste vlucht met zowat 200 Europese werknemers en hun gezinnen is zaterdag geland in China. Hun aanwezigheid wordt er noodzakelijk geacht vanwege economische, commerciële, wetenschappelijke of technologische redenen.

© Belga Image

China sloot eind maart de grenzen voor alle visumhouders en personen met een verblijfsvergunning, omdat er gevreesd werd voor een nieuwe golf van besmettingen met het coronavirus vanuit het buitenland. De chartervlucht werd uitgevoerd door de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Aan boord zaten ook voornamelijk Duitsers. Het vliegtuig steeg op in Frankfurt en landde op de luchthaven van Tianjin, een 100-tal kilometer ten zuidoosten van de Chinese hoofdstad Peking. Bij aankomst werd bij alle inzittenden de temperatuur gemeten. Iedereen moest ook een coronatest afleggen. Alle passagiers moeten nu gedurende veertien dagen in quarantaine. In principe vertrekt er volgende woensdag opnieuw een vliegtuig vanuit Frankfurt, deze keer met bestemming Shanghai. In China zijn ook meer dan 5.200 Duitse bedrijven gevestigd. China was het eerste land dat getroffen werd door het nieuwe coronavirus. Twee maanden na de sluiting van de grenzen begint het land sommige beperkingen voor buitenlanders op te heffen.