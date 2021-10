De Duitse Groenen, de Bündnis 90/Die Grünen, hebben zoals verwacht zondag officieel een akkoord bereikt om de onderhandelingen te starten over een coalitieregering met de sociaaldemocratische SPD en de liberale ondernemerspartij FDP. Het partijbestuur van de Groenen gaat ervoor nadat de drie partijen achter gesloten deuren acht dagen lang verkennende gesprekken hadden gevoerd.

Ze willen nu een stap verder gaan. Het bestuur van de SPD van kandidaat-premier Olaf Scholz is vrijdag meteen na de gesprekken akkoord gegaan. Maandag doet het FDP-bestuur dat naar verwachting ook. De drie zijn allemaal winnaars bij de verkiezingen van 26 september en hebben samen een comfortabele meerderheid van meer dan vierhonderd zetels in de Bondsdag (735 leden).

De voorzitter van de Groenen, Robert Habeck, zei dat er 'groene geschiedenis' wordt geschreven en dat 'we in een tijd van hoop zijn aangekomen'. Of de coalitie eenvoudig te smeden zal zijn, is verre van vanzelfsprekend. De krant Bild voorziet al enorme problemen bij de verdeling van ministerposten.

Zo zouden Habeck en FDP-voorzitter Christian Lindner allebei aanspraak maken op de post minister van Financiën. In liberale kringen zijn al uitspraken te horen dat Lindner op Financiën een voorwaarde zou moeten zijn voor deelname aan de verder linkse regeringsploeg. Ook de financiering van ambitieuze regeringsplannen is vooralsnog een vraagteken. De drie stelden vrijdag dat de belastingen niet omhoog gaan.

Ze willen nu een stap verder gaan. Het bestuur van de SPD van kandidaat-premier Olaf Scholz is vrijdag meteen na de gesprekken akkoord gegaan. Maandag doet het FDP-bestuur dat naar verwachting ook. De drie zijn allemaal winnaars bij de verkiezingen van 26 september en hebben samen een comfortabele meerderheid van meer dan vierhonderd zetels in de Bondsdag (735 leden). De voorzitter van de Groenen, Robert Habeck, zei dat er 'groene geschiedenis' wordt geschreven en dat 'we in een tijd van hoop zijn aangekomen'. Of de coalitie eenvoudig te smeden zal zijn, is verre van vanzelfsprekend. De krant Bild voorziet al enorme problemen bij de verdeling van ministerposten. Zo zouden Habeck en FDP-voorzitter Christian Lindner allebei aanspraak maken op de post minister van Financiën. In liberale kringen zijn al uitspraken te horen dat Lindner op Financiën een voorwaarde zou moeten zijn voor deelname aan de verder linkse regeringsploeg. Ook de financiering van ambitieuze regeringsplannen is vooralsnog een vraagteken. De drie stelden vrijdag dat de belastingen niet omhoog gaan.