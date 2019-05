De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas waarschuwt de VS voor een mogelijke militaire escalatie door de spanningen met Iran. Dat zei hij maandag tijdens een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo in Brussel.

Pompeo zakte maandag onverwachts af naar Brussel, waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen over onder meer de situatie in Iran. Die is steeds meer gespannen, nu de VS het nucleaire akkoord met de Islamitische Republiek hebben opgezegd en opnieuw sancties hebben ingevoerd. Teheran stelde de andere westerse mogendheden die wel nog in het atoomakkoord zitten, net als China en Rusland, vorige week een ultimatum.

Zij krijgen zestig dagen om de Iraanse markt te beschermen tegen Amerikaanse sancties, anders dreigt het land ermee de uraniumproductie te verhogen. Pompeo sprak maandag met de Duitse minister Heiko Maas. Duitsland is samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk apart betrokken in het nucleaire akkoord, de rest van de lidstaten wordt vertegenwoordigd door de Europese Unie. Hij heeft zijn Amerikaanse collega duidelijk gemaakt dat hij bezorgd is om de spanningen in de regio, verklaarde Maas na afloop. Hij waarschuwde ook voor een mogelijke militaire escalatie, die 'niet wenselijk' is.

Voor Duitsland is het atoomakkoord met Iran de basis om te vermijden dat het land kernwapens ontwikkelt. De Europeanen houden dus vast aan het akkoord, herhaalde hij. Eerder op de dag verklaarde ook de Europese vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid Federica Mogherini dat de EU niet van plan is uit de deal te stappen.