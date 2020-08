Vanuit Duitsland is vrijdagochtend een vliegtuig vertrokken naar Rusland om de vermoedelijk vergiftigde oppositieleider Alexei Navalny op te halen. De dissidente Russische politicus ligt in een ziekenhuis in Omsk, maar daar willen de dokters hem niet laten gaan.

Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een team van artsen om Navalny te behandelen. De Kremlincriticus werd donderdag in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd. Gehoopt wordt dat Navalny nog vrijdag aankomt in een ziekenhuis in Berlijn, waar hij behandeld kan worden.

De papieren voor het vervoer naar Duitsland zouden al in orde zijn, maar intussen zouden de dokters in het ziekenhuis waar hij verblijft een transport tegenhouden omdat dat 'medisch niet verantwoord' zou zijn, zo valt te horen in de kringen rond de oppositieleider.

Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een team van artsen om Navalny te behandelen. De Kremlincriticus werd donderdag in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd. Gehoopt wordt dat Navalny nog vrijdag aankomt in een ziekenhuis in Berlijn, waar hij behandeld kan worden. De papieren voor het vervoer naar Duitsland zouden al in orde zijn, maar intussen zouden de dokters in het ziekenhuis waar hij verblijft een transport tegenhouden omdat dat 'medisch niet verantwoord' zou zijn, zo valt te horen in de kringen rond de oppositieleider.