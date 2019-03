Donald Tusk: 'Lot van brexit ligt in Britse handen'

De eerste dag van de top stond helemaal in het teken van de brexit. Na een urenlange discussie kwamen de Europese leiders naar buiten met twee opties voor Theresa May. Als het echtscheidingsakkoord alsnog goedgekeurd raakt in het Lagerhuis, vindt op 22 mei een ordelijke brexit plaats.

In het andere geval dreigt een 'no deal'-brexit op 12 april, tenzij Londen beslist de hele brexit-procedure stop te zetten of een langere verlenging van de procedure vraagt. Dat zou wel betekenen dat Londen het over een andere boeg moet gooien - door bijvoorbeeld om een douane-unie met EU te vragen - én aan de Europese verkiezingen moet deelnemen.

Op deze manier hebben de leiders de bal in het Britse kamp willen leggen en willen vermijden dat zij de schuld krijgen voor een eventuele 'no deal'. Dat blijkt ook uit de woorden van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. 'Zoals ik gisterenavond al zei, ben ik zeer tevreden over deze ontwikkelingen. Tot 12 april is alles nog mogelijk: een brexit met akkoord, een verlenging - als het VK zou beslissen van strategie te veranderen - of het intrekken van de artikel 50-procedure, wat een prerogatief van de Britse regering is', somde hij vrijdagmiddag op. 'Het lot van de brexit ligt in de handen van onze Britse vrienden.'

Economisch samenwerkingsverband

Volgens de Poolse voorzitter van de Europese Raad 'is de EU voorbereid op het ergste, maar hoopt ze op het beste'.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zei tevreden te zijn met het feit dat de EU27 de rangen gesloten heeft gehouden. Het is nu aan de Britten om eindelijk duidelijk te maken welke richting het uit wil met de brexit, aldus Merkel.

May was vrijdagochtend alweer naar Londen getrokken. Zo miste de Britse premier de viering van de 25ste verjaardag van de Europese Economische Ruimte, het economische samenwerkingsverband dat niet-lidstaten als Noorwegen, IJsland en Liechtenstein toegang biedt tot de Europese interne markt en dat ook wel eens als optie voor de Britten naar voren wordt geschoven. 'Een beproefd, succesvol model voor nauwe economische integratie tussen de Europese Unie en haar buurlanden', zo gaf secretaris-generaal Martin Selmayr van de Europese Commissie zijn mening op sociale media.