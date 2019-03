Hoe de EU Theresa May een allerlaatste reddingsboei toewerpt

Donderdagavond bogen de Europese regeringsleiders en staatshoofden zich op de Europese top in Brussel over het uitstel van de brexitdatum tot 30 juni, zoals door dat Brits premier Theresa May werd voorgesteld. Maar Brussel wilde zo'n uitstel enkel verlenen wanneer het terugtrekkingsakkord volgende week wel wordt goedgekeurd door het Britse parlement. De afgelopen dagen werd alsmaar duidelijker dat die kans vrijwel onbestaande is, zeker nadat May woensdagavond het Britse parlement tijdens een toespraak de Britse parlementsleden nog een veeg uit de pan had gegeven. Op de goodwill van Westminster leek ze niet te moeten rekenen.

...